- Autoritatile recomanda ca oamenii sa foloseasca serviciul de urgenta 112 numai atunci cand este intr adevar o situatie de urgenta. Altfel, conform ultimelor date furnizate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cetatenii Romaniei au inteles acest aspect, mai ales in contextul pandemiei de coronavirus.…

- Violeta Stoica Romania va trece astazi de pragul psihologic de 2000 de cazuri confirmate cu coronavirus, daca luam in calcul algoritmul creșterii numarului de pacienți din ultimele zile. Ieri, 1.952 de persoane erau confirmate pozitiv cu Covid 19, ceea ce inseamna ca azi se va trece la scenariul 4 stabilit…

- Spitalul Schuller din Ploiesti ar putea avea un aparat de diagnostic rapid al COVID-19 daca Primaria va accepta solicitarea deputatului prahovean Razvan Ursu. Acesta este nemultumit de faptul ca numarul imbolnavirilor creste rapid, de la o zi la alta, si ca in acest moment testele din Prahova sunt…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus .Dintre cei 260 de cetateni care au contactat virusul, 19 sunt declarati vindecati si au fost externatiDe la ultima informare, au fost confirmate 14 cazuri noi,…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca pana luni, 16 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul CoVid – 19 (coronavirus). Dintre cele 168 de persoane care au contractat virusul, 9 sunt declarate vindecate și au fost externate. Potrivit ultimei…

- Romania: Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 168 #Covid-19 Vezi aici Harta cu cazurile de coronavirus din Romania facuta de Institutul National de Sanatate Publica. În contextul evoluției situației epidemiologice determinata de raspândirea COVID-19, Președintele României,…

- De la ultima informare, au fost confirmate 10 cazuri noi, dupa cum urmeaza: 4 in Bucuresti, 2 in Ilfov si cate unul in Constanta, Teleorman, Neamt si Mures. Testele pacientului de la Neamt au fost realizate in centrul de la Iasi. Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacti…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a declarat, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca statul roman trebuie sa-i convinga pe cetatenii romani din Italia sa nu vina in tara de sarbatori, ca o masura de precautie impotriva epidemiei de coronavirus. "(...) Noi vom fi a doua țara…