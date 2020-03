Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana BMW a decis trimiterea a 150 de angajați in carantina, dupa ce unul dintre aceștia fusese diagnosticat cu noul coronavirus, noteaza CNN care citeaza un comunicat al BMW. ”Confirmam faptul ca un angajat al Grupului BMW din Munchen a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Angajatul…

- Ministrul german de Interne a refuzat luni sa dea mâna cu cancelarul Angela Merkel, în condițiile în care epidemia cu noul coronavirus se propaga în țara, cu 150 de cazuri confirmate, scrie AFP.Merkel i-a întins mâna lui Horst Seehofer la începutul unei…

- Epidemia de coronavirus i-a ingrozit pe mulți romani, mai ales odata cu apariția primelor cazuri in țara noastra. Noul virus naște teama, neliniște, agitație și nesiguranța in randul romanilor. Pe aceasta teama, am facut un sondaj de opinie, sa aflam ce parere au oamenii. Am stat de vorba cu vranceni…

- Epidemia de coronavirus afecteaza puternic sectorul turismului in Franța, acest lucru avand un impact major asupra economiei țarii, potrivit ministrului francez de Finante, Bruno Le Maire, acest lucru citat de CNBC....

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Numarul celor infectati cu noul coronavirus a ajuns la 20 in Italia. Epidemia s-a agravat vineri in nordul tarii, oficialii anuntand 14 noi cazuri…

- Presedintele chinez Xi Jinping a pledat, pe langa mai mult control al internetului si "stabilitate sociala", pentru mentinerea ordinii in plina lupta contra coronavirusului, au anuntat sambata mass-media de stat, citate de AFP.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Franța asupra manifestațiilor și acțiunilor de protest care vor avea loc, vineri, in mai multe orașe ale țarii. Instituția atenționeaza ca ar putea fi perturbat transportul public, inclusiv in Paris, scrie Mediafax.„Ministerul…