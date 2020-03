Teama de coronavirus a introdus comportamente noi. Strângerea mâinii a fost înlocuită Un clip video in care apar trei barbati, dintre care doi poarta o masca, cu mainile in buzunare, care se saluta atingandu-si picioarele, a fost distribuita pe retelele sociale. Salutul se numeste "footshake" si estre unul dintre noile moduri de a spune buna ziua in perioada coronavirusului. In capitala Chinei, de unde a inceput criza coronavirusului, panouri roșii indeamna oamenii sa nu mai dea mana in semn de salut. Difuzoarele instalate in oraș recomanda chinezilor fie sa-și alature palmele, fie gestul tradițional gong shou, pumnul in palma opusa, pentru a spune buna ziua. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

