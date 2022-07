Teama că istoria se va repeta! Filipinezii se înghesuie să cumpere cărți pentru a păstra adevărul despre regimul Marcos Filipinezii care locuiesc in strainatate se inghesuie sa cumpere carți despre dictatorul filipinez Ferdinand E. Marcos, nu doar pentru a citi despre istorie, ci și pentru a pastra adevarul despre perioada in care acesta a fost la putere, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu scumpirea gazelor naturale, mulți oameni se vad nevoiți sa treaca la incalzirea cu lemne. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Statiunea Sorrento din Italia a anuntat ca interzice plimbarile in public la bustul gol sau in costume de baie — inclusiv bikini. Amenzile sunt de pana la 500 de euro (aproximativ 2.500 lei) pentru cei care incalca regulile, relateaza Adevarul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un accident bizar s-a petrecut sambata dimineata intr-un cimitir din Iasi, unde au acces si aututurismele, potrivit Adevarul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Loctiitorul Corpului Multinational NATO Sibiu, general maior Adrian Ciolponea, a declarat vineri, la Medias, ca in acest an o sa fie un aflux de forte NATO in Romania care vin sa sprijine si sa asigure securitatea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Toyota este in grafic pentru a-si pastra pentru al treilea an consecutiv titlul de cel mai mare producator auto global, dupa ce in perioada ianuarie-aprilie 2022 a vandut cu un milion de vehicule mai mult decat rivala Volkswagen AG, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cea mai urgenta nevoie a Ucrainei o reprezinta MLRS (sistem de lansare de rachete multiple) pentru a contrabalansa superioritatea Rusiei in ceea ce priveste armamentul greu, a spus ministrul de Externe ucrainean Dmitro Kuleba, potrivit CNN. SUA discuta despre trimiterea de sisteme avansate in Ucraina,…

- Simona Halep a declarat, luni, pentru Digisport, dupa accederea in turul doi la Roma, ca are o energie buna si ca mereu s-a simtit bine la turneul din capitala Italiei. Ea a vorbit si despre adversara din turul doi, Danielle Collins. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele armate ruse au declarat ca livrari de arme si de munitie sunt efectuate prin Romania catre Ucraina, informeaza agentia rusa Interfax, potrivit Adevarul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…