- CS Medgidia s a impus in primul meci jucat in 2021. Primul meci al turneului de la Medgidia din Divizia A1 la volei feminin, jucat astazi, CS Medgidia CSU Medicina Tg. Mures, s a incheiat cu succesul in trei seturi al formatiei locale, pe seturi 25 22, 25 20, 25 19. CS Medgidia se impune in primul meci…

- Divizia A la baschet feminin a derulat al V-lea turneu, care s-a încheiat duminica seara, dupa partide disputate la Constanta, Târgoviste si Sfântu Gheorghe. Scorul actualei stagiuni, pâna în prezent, s-a înregistrat la partida dintre campioana Sepsi Sfântu…

- Un sportiv petrilean a fost rapus din cauza infecției cu noul coronavirus. Victor Miclea a pierdut lupta cu virusul. Victor Miclea a fost vicecampion la popice, la proba perechi, obținand titlul in anul 1974. In anul 1975 a caștigat titlul european la proba perechi, alaturi de sportivul Horia Ardac.…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au obținut o victorie lejera, sambata seara, in Sala Polivalenta din Craiova. Dupa eșecul cu 3-1 in fața Arcadei Galați, de vineri, baieții lui Pascu s-au montat pentru duelul cu Timișoara și au oferit un volei frumos și productiv. Craiovenii s-au impus scurt, scor 3-0…

- CFR Cluj va juca joi la Berna pentru calificarea in „16-imile” Europa League, dar o miza mai mare o prezinta partida cu liderul FCSB, programata duminica. In Europa, vișiniii și-au atins deja scopul, in campionat risca sa se indeparteze prea tare de titlu daca pierd derby-ul. CFR Cluj are nevoie de…

- In weekend, la Zalau, s-au desfașurat partidele celui de-al treilea turneu al campionatului Diviziei A1 de volei masculin. Duminica, Știința Explorari a obținut prima victorie din acest campionat. CSU Brașov – Știința Explorari Baia Mare 0-3 (-18, -9, -9) CSU Brașov: Nițu, Apostu, Rusu 2p, Braic 4p,…

- Jucatoarele pregatite de Ion Ivan si Lacramioara Ilie au intalnit in ultima partida Danubius Calarasi.O victorie, un egal si o infrangere, acesta este bilantul echipei feminine de handbal CSU Neptun Constanta la turneul de la Brasov din Divizia A, seria C. Jucatoarele pregatite de Ion Ivan si Lacramioara…

- Team Secret și Virtus.pro sunt la egalitate in Epic League, imediat sub liderul Vikin.gg. Secret și-a imbunatațit scorul și pare sa iși fi intrat iar in ritm, de aceea calificarea in playoff nu mai este departe. Asta deși prima runda cu Alliance a fost pierduta. Secret și-a dat seama ca ar fi rușinoasa…