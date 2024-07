Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul de patru rame feminin (W4-), format din Adriana Adam, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și Amalia Bereș a obținut duminica o calificare dierecta in finala probei de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. La masculin, echipajul romanesc de patru rame

- Canotoarele romane Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc s-au calificat fara emotii in semifinalele probei de dublu vasle feminin, categorie usoara, la Jocurile Olimpice de la Paris, duminica, dupa ce au castigat seria a doua. Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc au fost inregistrate cu timpul…

- Canotoarele Simona Radis și Ancuta Bodnar s-au calificat sambatat, fara emoții, in semifinala probei de dublu vasle feminin de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, caștigand seria a treia de calificare, cu cel mai bun timp al calificarilor.

- Echipajul de patru vasle feminin, format din Patricia Cires, Alexandra Ungureanu, Emanuela Ciotau, Andrada Morosan, a ocupat locul 4 in prima serie si va evolua in recalificari, la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit news.ro