Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Stramaturaru va reprezenta România la JO Beijing 2022 în proba de sanie, fiind a patra Olimpiada pentru ea. Sportiva în vârsta de 36 ani a obținut cea mai buna clasare pentru Team România la Pyeongchang, iar speranțele delegației se pun chiar în ea. “În…

- Un caz de Covid-19 a fost confirmat in delegația Romaniei de la Jocurile Olimpice de iarna, organizate in China, la Beijing. Cu doua zile inaintea startului oficial al Jocurilor Olimpice de iarna, in delegația Romaniei a fost confirmat un caz de coronavirus. Conform unui comunicat oficial, persoana…

- Un ziar oficial chinez a acuzat Washingtonul ca plateste sportivi pentru a-i „incita” sa provoace „tulburari” in timpul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing (4 - 20 februarie), acuzatie dezmintita de Ambasada SUA in China.

- Ciuca a inghițit pe nemestecate galușca JO in Romania. Un comunicat de presa postat pe site-ul gov.ro descrie triumfator cum s-a discutat la Palatul Victoria despre posibilitatea ca Romania sa gazduiasca Jocurile Olimpice de Iarna din 2028. Știre de știre nu gluma in condițiile in care, vorba cuiva…

- Romania va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie) cu 22 de sportivi, la sanie, bob, skeleton, schi alpin, schi fond, sarituri cu schiurile, biatlon si patinaj viteza.

- Romania va participa cu 22 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, in intervalul 4-20 februarie 2022. Disciplinele sportive sunt sanie, bob, skeleton, schi alpin, schi fond, sarituri cu schiurile, biatlon si patinaj viteza, anunța Comitet

- Biletele pentru viitoarele Jocuri Olimpice si Paralimpice de iarna de la Beijing nu vor fi vandute publicului larg din cauza pandemiei de COVID-19, ci vor fi distribuite de autoritati, a anuntat luni Comitetul de organizare a competiției.

- Peste 9.000 de voluntari vor fi alaturi de sportivi la Jocurile Paralimpice de iarna de la Beijing din 2022, a asigurat, vineri, Comitetul de organizare, intr-o conferinta de presa, scrie EFE.Yong Zhihun, reprezentant al Federatiei Persoanelor cu Dizabilitati din China, a dat asigurari ca "in ciuda…