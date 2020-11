Team Liquid a câștigat ESL Germany One Team Liquid a caștigat ESL Germany One, fiind cel mai important succes al echipei de Dota 2 din Suedia. Liquid este o raritate in lumea Dota 2. Cand vine vorba de echipe, acestea se schimba in permanența, exista mereu schimbari la nivel de personal, dar nu și la nordici. Din 2018, echipa a evoluat ina ceeași formula, gamerii au avut timp sa se obișnuiasca unul cu celalalt, sa se cunoasca și sa puna bazele unei strategii coerente. Premii totale de 400. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

