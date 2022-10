”Team Building”, record de încasări pentru un film românesc din ultimii 30 de ani. Câte milioane de euro a generat? ”Team Building”, cu Șerban Pavlu, Matei Dima și Cosmin Nedelcu ”Micutzu”, s-a dovedit un real record de incasari pentru un film romanesc. Producatorii sunt convinși ca pelicula va fi cea mai de succes producție romineasca a ultimilor 30 de ani. 555.000 de romani au cumparat bilete și 73.000 l-au vazut deja in cele trei saptamani scurse de la premiera lung metrajului. Filmul regizat de Matei Dima ”BRomania”, cel care este și producatorul sau, ramane pe prima poziție in box office-ul romanesc de weekend și intrece multe producții hollywoodiene. Circa jumatate de milion de euro a costat ”Team Building”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

