Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul Selly da in judecata Romania TV pentru raspandirea de știri false și pentru defaimare. Dupa ce acesta și-a inscenat un accident și a pacalit toate televiziunile de știri din țara, Romania TV il acuza de cateva zile pe Selly despre faptul ca ar fi luat bani de la un anumit partid politic in…

- Știrea asta pare a fi din Romania, dar uite ca nu e. Se intampla și la case mai mari: autoritațile din Sydney au admins faptul ca au cumparat 10 feriboturi care sunt prea inalte pentru a trece fara probleme pe sub podurile din oraș. „Chiar daca se vor putea bucura de puntea superioara in timpul... View…

- Megan Thee Stallion a postat zilele trecute poze cu picioarele ei care sunt in curs de vindecare, dupa ce a fost impușcata in urma cu cateva saptamani Aseara, rapperita a facut un live pe Instagram in care a confirmat faptul ca Tory Lanez a fost cel care a impușcat-o, in urma unei dispute care a...…

- Ediția catalogului IKEA 2021 marcheaza cea de-a 70-a aniversare și va fi disponibil doar intr-un format digital. Catalogul IKEA 2021 nu va mai ajunge in cutiile poștale și nu va mai avea parte de o varianta tiparita, fiind exclusiv online pe site-ul IKEA. ”Lumea noastra s-a schimbat in lunile recente,…

- Ziua asta de 13 a fost una cu noroc, pentru ca s-au intamplat multe la Pepsi Retro Studio, iar tu ai fost din nou in centrul acțiunii. Lino Golden a fost de aceasta data invitatul lui Andrei Nicolae in cel mai cool show al verii, iar Marius Mantea a fost fotograful care a surprins fiecare... View Article

- Țarile din vestul Europei par sa experimenteze un nou val de infectari cu noul coronavirus. Astfel, Spania este prima țara careia Romania ii reaplica restricții de calatorie. Persoanele care vin din Spania vor fi carantinate la domiciliu, timp de 14 zile, incepand de marti, dupa ce Institutul National de Sanatate…

- Suntem in 2020, muzica s-a schimbat, dar hiturile cu care am crescut raman intotdeauna acolo, undeva, in inima noastra. Va prezentam mai jos 20 de piese care implinesc in acest an, 2020, 20 de ani. Incepem cu cele romanești: 1. N&D – Vreau sa plang 2. Andre – Lasa-ma Papa La Mare 3. Ca$$a Loco... View…

- Mira a trecut astazi prin Pepsi Retro Studio și ne-a dezvaluit cateva din secretele pieselor ei. Intrebata de Andrei Niculae de unde se inspira, Mira a raspuns simplu: Din tot. „Din viața mea, din tot ce se intampla in jurul meu, din viața prietenilor mei. Din tot„, a declarat artista la Pepsi Retro…