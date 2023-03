Stiri pe aceeasi tema

- TikTok stabilește o limita de utilizare zilnica de 60 de minute pentru utilizatorii cu varsta sub 18 ani. Daca tinerii ating limita de timp permisa, vor trebui sa introduca o parola pentru a continua sa foloseasca aplicația in ziua respectiva. TikTok spune ca aceasta funcție va fi lansata „in saptamanile…

- Oana Roman a fost surprinsa de prețurile mari de la magazinele din Egipt. Vedeta se afla in vacanța alaturi de fiica sa, Isabela, unde incearca sa se relaxeze și sa uite de perioada grea prin care a trecut. La inceput de an, Oana Roman a anunțat ca s-a desparțit de Marius Elisei, dupa 10 ani de relație.…

- George Puscas a fost erou la Genoa in ultimul meci din Serie B. Internationalul roman a marcat un gol in minutele de prelungire ale partidei, aducand toate cele trei puncte formatiei sale. George Puscas a ajuns la trei goluri marcate in acest sezon pentru Genoa. Internationalul roman, cotat la trei…

- RAPID - SEPSI. Marko Dugandzic, atacantul giuleștenilor, a reușit un hat-trick in prima repriza. A marcat cele 3 goluri in decurs de 14 minute. Este cel mai rapid hat-trick marcat in acest sezon in Superliga și al doilea din ultimii ani. Ultimul hat-trick de data recenta mai rapid ca al lui Dugandzic…

- E o poveste despre agenți secreți din Romania, Rusia și SUA, care coopereaza pentru a salva lumea de un grup de teroriști care planuiesc un atac de proporții fara precedent. Totodata, cartea arunca o privire indrazneața spre viețile reale ale unor spioni geniali, patrioți și diabolici in același timp,…

- Sfantul Vasile cel Mare (primul ierarh care a intemeiat spitale pentru saraci pe langa biserici) este praznuit in prima zi a Anului Nou. Tradiții și superstiții de 1 ianuarie: Numele Sfantului Vasile provine din grecescul basileios, care semnifica „rege”, „imparat”, „bazileu”. Latinii l-au redat prin…

- Theo Rose este una din vedetele momentului. Aceasta are un succes uriaș pe micile ecrane, face parte din serialul ,,Clanul”, iar recent a incheiat primul sezon de la ,,Vocea Romaniei” in rolul de jurat alaturi de Smiley. Notorietatea sa i-a adus nenumarate beneficii, printre care și o agenda plina de…

- Victorie in ultimul meci al anului pentru echipa masculina de volei CSM Constanta. Jucatorii antrenati de Razvan Parpala au evoluat cu dezinvoltura contra Universitatii Cluj, s-au impus in minimum de seturi si le-au facut astfel cel mai frumos cadou de sarbatori inimosilor lor suporteri. Gazduita de…