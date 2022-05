Te văd abătut, nu ai vrea să vorbim despre asta? Avem o provocare imensa, tocmai constientizam ca sinuciderea exista, ca este o situatie care necesita interventie urgenta, ca depaseste situatia in care cineva vrea doar sa atraga atentia. Am auzit pe cineva spunand „Hai sa vorbim despre sinucidere ca sa nu mai vorbim despre sinucideri", asa ca va trebui, ca ne place sau nu, sa vorbim despre asta. O mama s-a aruncat de la etaj impreuna cu cei doi copii de 3 si 6 ani, in Timisoara. O femeie din Vrancea, mama a doi copii, s-a sinucis dupa ce a aflat de pe internet ca sotul o inseala. O femeie din Botosani s-a sinucis din cauza saraciei, ingrijorata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

