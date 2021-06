"Te vaccinezi și câștigi". Loteria Română, tombolă specială pentru încurajarea imunizării Loteria Româna organizeaza o tombola speciala pentru cei care se vaccineaza, sub denumirea &"Te vaccinezi și câștigi&". Evident, deși se numește așa, câștigul nu este garantat, ci exista doar posibilitatea. Practic, compania de stat încearca sa susțina programul național de vaccinare împotriva virusului COVID-19 printr-o tombola. Cu alte cuvinte, sa încurajeze populația sa se vaccineze.



În ce perioada se va desfașura campania &"Te vaccinezi și câștigi&"

Campania se desfașoara în perioada 14-27 iunie 2021 inclusiv, iar extragerea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

