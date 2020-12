„Te uită, cum trage-n Decembre...” (II) Pentru a intelege cu adevarat ce s-a intamplat in decembrie 1989, e nevoie de o analiza mai detaliata a termenului central folosit atat de istoria oficiala, cat si de marea majoritate a contemporanilor acelor evenimente: interventie straina. Orice sistem dictatorial, fie ca e vorba de un regim comunist impus de trupele sovietice, fie ca e vorba de o junta militara sau de vreun sistem de dreapta violent, are in centrul propagandei sale frica de strain. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu, care a fost investita astazi in funcția de președinte al Moldovei, s-a scapat cu vorba in discursul sau inaugural și a promis sa respecte Constituțiile – la plural, scrie aif.md. "Știu ce rol constituțional joaca președintele țarii. Voi respecta Constituțiile... Constituția și legile", a…

- 17 decembrie 1989 a fost intr-o duminica. Aveam 27 de ani, eram profesor definitiv la Botosani si stateam singur acasa asteptand sa treaca cele cinci zile care mai erau pana la vacanta. Sotia si cei doi copii, un fiu de un an si o fiica de trei luni, erau cu totii in Ardeal, la socri, iar eu ascultam…

- Președintele Klaus Iohannis a precizat, miercuri, ca va accepta propunerea venita din partea coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR, fie ca este vorba de Ludovic Orban, fie ca este vorba despre Florin Cițu. ”Eu aștept ca partidele sa vina cu o propunere. Ca este Orban, ca este Cițu, eu voi accepta propunerea partidelor.…

- Programat sa fie lansat in luna noiembrie 2020, Programul Startup Nation / Star-Tech Innovation ia o pauza. Reprezentanții Ministerului Economiei spun ca programul pentru Startup-uri va fi activ abia dupa ce va trece pandemia de coronavirus. Decizia a provocat reacții in randul asociațiilor de antreprenori,…

- Un proiect unic in Romania a fost implementat la Timisoara, in acestuia medicii de familie care monitorizeaza pacientii cu COVID-19 avand la dispozitie toate informatiile de care au nevoie, in cadrul unei platforme create la nivelul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din municipiu. Noul…

- Industria ospitalitații trage un nou și ultim semnal de alarma catre autoritațile din Romania, care trebuie sa vina cu un plan consistent de despagubiri, similar multor alte state din Europa, altfel industria va intra in colaps și se vor pierde pana la 400 000 de locuri de munca.De la inceputul…

- Profesorul Alexandru Rafila , reprezentantul Romaniei la OMS, avertizeaza, in ziua in care Romania a depașit mai multe recorduri nedorite in ceea ce privește situația epidemiei de COVID, ca o blocare a sistemului de sanatate va insemna și mai multe victime. In contextul creșterii continue a numarului…

- Candidatul PUN la prezidențiale, Octavian Țicu, spune ca prin participarea la alegeri va oferi unioniștilor și cetațenilor Republicii Moldova sa voteze o alternativa anti-sistem capabila sa infrunte regimul instituit in Moldova de aproape 30 de ani.