- Incendiu puternic, sambata, pe autostrada Timișoara – Arad. Doi tineri au fost transportați la spital dupa ce au sarit dintr-o mașina care a luat foc in mers. Autoturismul ramasese fara frane.

- Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, mașina omului de afaceri Ioan Crișan ar fi explodat in 18 rafale succesive. In interiorul acesteia, insa, in torpedou, a fost descoperit un dispozitiv mobil intact. Telefonul conținea mai multe numere de telefon care ar putea sa-i ajute pe anchetatori sa…

- Cele trei persoane care au fost cu omul de afaceri din Arad, Ioan Crisan, in ultimele clipe din viata sunt prieteni apropiati. Acestia au fost audiati deja la Bucuresti. Este vorba despre administratorul supermarketului in fata caruia a avut loc explozia, ospatarul cafenelei si o cunostinta a lui Crisan,…

- Pe 29 mai orașul Arad a fost scena unui atentat cu bomba. Mașina unui om de afaceri local, Ioan Crișan, sarea in aer, iar șoferul aflat la volan deceda in urma deflagrației. Primele cercetari, la fața locului, au atestat atentatul. Cercetarile ulterioare au scos la iveala mai multe detalii șocante.…

- Au aparut noi imagini surprinse la cateva secunde dupa explozie.„Ne-a speriat bubuitura, a leganat puțin cladirea”, a precizat o femeie care a filmat totul dintr-un bloc invecinat parcarii. Imaginile sunt surprinse imediat dupa bubuitura care a speriat intregul cartier. Inca nu luase foc Mercedesul…

- A doua zi de cercetari nu a adus nimic nou cu adevarat in cazul privind decesul omului de afaceri Ioan Crișan, care a murit in mașina care a explodat in parcarea Profi din cartierul Vlaicu. Singura certitudine de pana acum este chiar asta: mașina a explodat in urma detonarii, probabil prin telecomanda,…

- Camerele de vederi au surprins momentul in care a explodat mașina omului de afaceri din Arad.Barbatul care a ars de viu in propria mașina, in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri din județ.Victima este Ioan Crișan, fost socru al deputatului liberal Sergiu Bilcea.Victima…

- O masina a explodat in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, sambata dimineata, iar inauntru a fost gasita de pompieri o persoana carbonizata, in timp ce politistii cred ca autoturismul a fost incendiat. Victima este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crișan, tatal Laurei Bilcea,…