Te simți epuizat? Orașele cele mai bune ca să ai o viață liniștită și prosperă Un studiu publicat de compania de tehnologie Kisi, care a analizat factori precum intensitatea muncii si calitatea vietii in oras, precum si calitatea serviciilor medicale, costul vietii si timpul liber, a relevat ca Oslo este cel mai bun oras cu privire la acest echilibru, in timp ce cel mai suprasolicitat oras este Dubai, conform Bloomberg. Compania de tehnologie Kisi a analizat factori precum intensitatea muncii si calitatea vietii in oras, precum si calitatea serviciilor medicale, costul vietii si timpul liber. In timp ce un lucrator tipic din Helsinki, locul trei pe lista in ceea ce priveste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

