- Dintre echipele care au anunțat ca obiectiv accesul intre primele 6 in sezonul viitor, FCSB propune cea mai subțire banca tehnica, formata din Dinu Todoran și Mihai Pintilii, cu experiența aproape zero in materie de Liga 1. De azi in 3 saptamani va debuta o nou ediție de campionat. Ar putea sa fie al…

- FCSB are un antrenor nou, pe Dinu Todoran, insa șeful staff-ului tehnic e Mihai Pintilii, de fapt. Iar deciziile importante, alcatuirea lotului, alegerea titularilor și a schimbarilor, ii aparțin oricum patronului Gigi Becali. ...

- Cu un CV penibil ca antrenor, dar cu licenta PRO, Dinu Todoran ar putea fi doar un paravan pentru secundul FCSB-ului. Mihai Pintilii ar fi adevaratul principal! Becali a confirmat criteriile dupa care alege antrenorul, l-a angajat pe Dinu Todoran fara ca pe acesta sa-l recomande cariera de tehnician…

- Regula nu s-a mai respectat și FCSB, lider la finalul sezonului regulat, a pierdut iarași titlul, cucerit a patra oara consecutiv de CFR. Aparent, eșecul nu l-a durut prea tare pe Gigi Becali: "Ii felicit pe cei de la CFR, merita campionatul. Lupta, nu te lasa sa te apropii de poarta lor. Noi am avut…

- Patronul FCSB-ului a facut anunțul sfârșitului de sezon din Liga 1: l-ar fi convins pe Marius Șumudica sa vina la gruparea bucureșteana. Oferta exista, contractul la fel. Mai ramâne doar ca tehnicianul sa semneze înțelegerea, iar totul sa devina astfel oficial. Ce urmeaza sa…

- In direct la GSP Live, la emisiunea moderata de Costin Ștucan, Marin Condescu (64 de ani), fostul președinte al lui Pandurii Targu Jiu, a facut o declarație aiuritoare despre Gigi Becali (62 de ani), patronul de la FCSB. Controversatul Marin Condescu, omul care a stat in spatele clubului Pandurii timp…

- In februarie, FCSB a sacrificat Cupa Romaniei, utilizand rezervele impotriva lui Dinamo in optimile de finala, astfel incat sa nu aiba de jucat meciuri de Cupa in perioada barajelor de promovare in Liga 2. Planul „roș-albaștrilor”, de a bloca ascensiunea celor de la CSA Steaua spre Liga 2, a dat greș.…

- Fanii lui Dinamo au analizat situația de la rivala FCSB și au criticat modul in care Gigi Becali, patronul echipei, se comporta. Actorul Alexandru Conovaru, unul dintre membrii importanți din DDB, a vorbit in termeni duri despre FCSB și Gigi Becali și l-a ironizat și pe antrenorul roș-albaștrilor, Toni…