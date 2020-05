Te poți infecta cu COVID-19 în piscină? Răspunsul profesorului Alexandru Rafila Inotul practicat in apa cu clor este sigur, in principiu, pentru ca apa este dezinfectata, dar pe de alta parte, depinde cat de mare e densitatea de persoane intr-o piscina, a declarat, luni seara, la Digi24, profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și președinte al Societații Romane de Microbiologie. Daca sunt prea multe persoane in piscina și contactul este prea apropiat, exista posibilitatea contaminarii, pentru ca atunci cand inoți mai sunt secreții, mai și expectorezi cateodata, iar masca nu se poate folosi. Nu este exclus insa sa se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

