Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand esti mester zugrav ai parte de multe proiecte diferite, lucrezi departe de casa si trebuie sa te adaptezi la conditii uneori neprevazute. Te intereseaza, deci, sa ai instrumente cat mai versatile, pe care sa le poti folosi pentru cat mai multe treburi. Si, bineinteles, vrei toate astea la…

- Jucariile fac parte din viața copiilor și a parinților deopotriva. Inca din primele luni de viața bebelușul va avea cele mai pufoase obiecte din pluș, accesorii pentru somn cu sunete muzicale și tot felul de lucruri menite sa-l linișteasca. Cu cat va trece timpul și cel mic va crește, cu atat interesul…

- Cel mai probabil ai auzit pana acum de pergolele retractabile. Subiectul este intens dezbatut in randul proprietarilor care locuiesc la casa, unde accentul este pus pe gradina si imprejurimea terasei. Terasa unei locuinte amplasate pe un teren impresionant in aer liber devine punctul central al intregului…

- Daca ai cumparat un kit banda LED si, la instalare, ai observat ca lipseste cu desavarsire acea mini-telecomanda denumita controller banda LED, care este urmatorul pas? Cumperi unul separat? Sau continui fara aceasta piesa? Daca si tu simti confuzie cu privire la acest aspect, atunci ai dat click pe…

- Luna februarie aduce la Muzeul Județean Mureș proiecția lungmetrajului de debut al aradencei Cristina Grosan, un film sensibil despre generația Y: „Lucruri pentru care merita sa plangi". Proiecția va avea loc joi, 10 februarie, de la ora 17.00, in Sala Mica a Palatului Culturii din Targu Mureș, cu prilejul…

- Chiar daca aveți un apartament mic, merita sa investiți intr-un mic spațiu de luat masa. Daca nu aveți suficient spațiu pentru o masa, un blat de bucatarie sau o insula mica poate funcționa perfect, la care puteți adauga practice hockere de bucatarie. De ce altceva merita sa aranjați un astfel de loc…

- Cand alimentezi motorul la benzinarie, exista unele detalii pe care trebuie sa le iei in considerare. Puțini șoferi știu ca pericolul adevarat nu are legatura nici cu pornirea motorului, nici cu vorbitul la telefon.Nu alimenta mașina cu motorul pornitPrimul lucru pe lista oricarui șofer responsabil…

- Pentru ca-ti doresti tot ce este mai bun pentru copilul tau, merita sa investesti in educatia lui. Fie ca vorbim despre implicarea sa in activitati extrascolare sau in activitati sportive, copilul trebuie sa fie cat mai bine pregatit, inca de la varste fragede.Descopera care sunt solutiile…