Stiri pe aceeasi tema

- Anca Alexandrescu susține ca premierul Florin Cițu a fost arogant ieri la conferința de presa, cand a dat detalii despre arestarea din SUA, tot raman cateva intrebari la care trebuie sa raspunda. „Poate iși aduce aminte cine i-a platit zeci de mii de dolari pe an pentru facultate”, intreaba jurnalista,…

- Intrebat despre prognoza BNR privind o rata a inflației de 5,6% la finalul anului, Florin Cițu a afirmat ca este o estimare care indica și faptul ca veniturile cresc.„Este o estimare a BNR. Eu va pun ca am citit o statistica foarte interesant, 1% din angajații din Romania au salarii mai mari de 3.000…

- In prezent, persoanele pensionate anticipat sau anticipat parțial pot cumula pensia cu alte venituri, doar daca acestea din urma sunt realizate din alte activitați și nu din salarii. Totuși, acest lucru se va schimba in curand, deoarece Guvernul are in plan sa ofere posibilitatea acestor pensionari…

- București-Ilfov este pe primul loc in topul celor mai bine platite regiuni ale țarii, cu un venit mediu lunar de 4.500 lei net. Județele Timiș și Cluj vin puternic din urma, cu salarii medii nete de 3.500 lei. La cat ajung cele mai mari salarii nete lunare? eJobs Romania lanseaza Salario, comparatorul…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu peste 18% in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent: aproape 11.500, fata de circa 9.600. Potrivit Oficiului National al Registrului Comertului, cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele…

- In oferta locurilor de munca in strainatate a birourilor EURES au fost inscrise și 3 locuri de munca la o companie daneza care activeaza in domeniul inteligenței artificiale. Aceasta cauta atat programatori specializați pentru dezvoltarea de programe avansate in domenii precum protejarea datelor cu…

- Cand alegem sa urmam o anumita cariera ne intereseaza de cele mai multe ori, pe langa mediul in care vom lucra, și salariul. In Romania, mai multe posturi de conducere din industria IT fac parte dintr-un clasament al celor mai bine platiți angajați. Sunt insa și surprize, iar in ierarhie apare și un…

- Cei care lucreaza in IT au o pondere tot mai semnificativa la PIB-ul țarii. Iar asta pentru ca 10% din populația marilor orașe ale Romaniei lucreaza acum in IT. Ce salarii colosale sunt in IT, de fapt Adica unul din zece angajați din București, Cluj și Iași, care iși desfașoara activiatatea in sectorul…