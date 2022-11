Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata casa in care au locuit Shakira și Pique pana la desparțire Shakira și Gerard Pique s-au desparțit dupa o relație care a durat 11 ani. Cei doi au ajuns la o ințelegere in ceea ce privește custodia copiilor pe care ii au impreuna. Deși Pique va petrece perioade din an alaturi de copii, Shakira…

- Presedintele Statelor Unite(SUA), Joe Biden, s-a deplasat, miercuri, in statul Florida, observand din elicopter zonele afectate de Uraganul Ian si anuntand actiuni coordonate de reconstructie, informeaza agentia The Associated Press. Dupa survolarea zonelor calamitate, presedintele SUA urmeaza sa discute…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat, din punct de vedere al securitatii nationale, tranzactia prin care GIP Gutenberg GmbH achizitioneaza compania wpd offshore Gmbh si, implicit, wpd offshore Black Sea 1, wpd offshore Black Sea 2 si wpd offshore Romania SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Firmele…

- Cu aproximativ un an in urma, au fost identificate posibile fraude de aproape 16 miliarde de dolari. Raportul publicat in aceasta saptamana de inspectorul general al Departamentului Muncii din SUA a identificat ”o crestere de 29,6 miliarde de dolari a platilor potential frauduloase”. Se presupune ca…

- Statele Unite "vor lucra cu aliatii si partenerii lor pentru a impune masuri economice suplimentare rapide si severe Rusiei” daca anexeaza teritorii din Ucraina, a avertizat, vineri, presedintele Joe Biden intr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Te simți blocat in biroul cu geamuri de sticla, ca un pușcariaș in celula, și visezi sa lucrezi de pe o plaja exotica, cu un cocktail rece, in bataia brizei? Ia masuri și transforma visul in realitate: invața programare! Un atu incontestabil al jobului de programator este posibilitatea de a lucra de…