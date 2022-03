Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca unii recruti (soldati care au fost recrutati obligatoriu in armata) participa la invazia rusa asupra Ucrainei, conform BBC. In Rusia, toti barbatii cu varsta cuprinsa intre 18 si 27 de ani trebuie sa faca un an de serviciu militar, desi exista cateva exceptii.Acest…

- In contextul deteriorarii situației de securitate din regiune, cauzata de agresiunea militara ilegala a Federației Ruse impotriva Ucrainei, realizata inclusiv prin utilizarea teritoriului Republicii Belarus, MAE a ridicat nivelul de alerta pentru Republica Belarus la 5/9 (5 din 9). Creșterea nivelului…

- Gerard Depardieu, apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat marți, in a șasea zi de la invazia rusa in Ucraina, pentru AFP: ”Opriți armele și negociați”, scrie presa internaționala. ”Rusia și Ucraina au fost intotdeauna țari surori. Sunt contra acestui razboi fratricid. Eu spun: Opriți…

- Apropiat al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, actorul francez Gerard Depardieu, a cerut, marți, incetarea „razboiului fratricid” si negocieri, in a sasea zi a invaziei ruse din Ucraina, informeaza AFP, citata de News.ro . „Rusia si Ucraina au fost intotdeauna tari surori. Sunt impotriva…

- Situație amuzanta în timpul unui reportaj realizat de un post de televiziune din Israel. Un ucrainean a întrerupt transmisia jurnaliștilor aflați în teren pe teritoriul Ucrainei, rugându-i sa termine discuțiile și „sa ajute Ucraina”, potrivit zugo.md. „Ajunge…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, 1 martie 2022, a anuntat Administratia Prezidentiala. Tema sedintei este situatia agresiunii din Ucraina, si implicatiile asupra tarii noastre precum si gestionarea unui eventual flux masiv…

- Situația, in ceea ce privește conflictul de la granițele Ucrainei, e suficient de ambigua pentru a determina ziarul turc Milliyet, de exemplu, sa aprecieze sub titlul alarmist „Razboiul bate la usa in Ucraina” ca „relațiile sunt pe cale sa se rupa” dupa ce „maratonul diplomatic din ultimele luni a ramas…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este membra NATO, au evocat duminica, intr-o discutie telefonica, exigentele prezentate de Moscova fata de Alianta in legatura cu criza din Ucraina, transmite AFP. Conform presedintiei turce, cei doi presedinti ‘au…