Te lupti cu celulita de pe coapse? Afla si tu care sunt 5 dintre cele mai bune remedii si tratamente!

Stiri pe aceeasi tema

- Marina Almașan se declara o «feminista convinsa», cu toate acestea ii ia apararea George Buhnici, pentru discursul sau in care a criticat femeile supraponderale care «indraznesc» sa poarte costum de baie la plaja, in ciuda kilogramelor in plus. Almașan susține declarațiile lui Buhnici, iar argumentele…

- 99,4% dintre proprietarii din Romania, care inchiriaza locuințe, nu au apelat la servicii de recuperare a creanțelor, chiar daca aproape 50% dintre chiriași intarzie, chiar și cu 30 de zile, la plata chiriei. Cifrele au reieșit din studiul realizat de Kastel Group și aplicat pe un eșantion de 500 de…

- O patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea a oprit pentru control pe DC 45 pe raza comunei Horodnic de Sus, autoturismul condus de un barbat din orașul Vicovu de Sus. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul din orașul Vicovu de Sus…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, i-a invitat pe suceveni și pe turiștii care sunt prezent in perioada de Sanziene in județul Suceava sa descopere „peisajul de poveste din Bucovina”. Prezent la deschiderea Targului de Sanziene – Produs in Bucovina, Niculai Barba, a spus ca…

- Un baiețel de 11 ani a fost salvat de la moarte de un pompier din Vatra Dornei. Intamplarea s-a petrecut pe peronul garii din Vatra Dornei. Baiatul a cazut cu bicicleta și a ramas inert curgandu-i masiv sange din nas. Norocul lui a fost ca pompierul Cristian Landa care se afla acolo a intervenit prompt…

- In data de 20.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 96.895 de persoane, dintre care 10.732 de cetateni ucraineni (in creștere cu 16,2% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.353 cetateni ucraineni (in…

- Prefectul județului Alexandru Moldovan a solicitat conducerii Secției de Drumuri Naționale Suceava identificarea de zone in care vor fi amplasate toalete ecologice luand in considerare valorile crescute de trafic, in special reprezentat de vehicule de mare tonaj care au ca destinație Ucraina și care…

- Fanii celebrei papusi Barbie, dar si cei care asteapta cu nerabdare filmul care ii poarta numele, au fost uimiti de prima imagine cu actorul Ryan Gosling in rolul lui Ken. Unii au subliniat ca starul canadian e prea in varsta pentru a-l juca pe iubitul lui Barbie, altii ca bronzul si patratelele nu…