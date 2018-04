Stiri pe aceeasi tema

- Printre milioanele de romani iesiti azi noapte sa ia lumina s-au numarat si figuri mai cunoscute. Gigi Becali a fost la biserica de langa casa, in Pipera, Liviu Dragnea in Sinaia, iar cunoscuta prezentatoare TV Simona Gherghe a mers alaturi de familie in Poiana Brașov.

- Traficul pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluat luni dimineata, dupa ce drumul fusese inchis duminica dupa-amiaza, intre Bucuresti si Fetesti, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata. Din cauza conditiilor meteo, pe mai multe drumuri din tara circulatia se desfasoara cu dificultate.

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule de pe A2 intre Bucuresti si Fetesti a fost reluata duminica seara, aproape de miezul noptii. Circulatia se va desfasura controlat sub supravegherea Politiei Rutiere si a reprezentantilor CNAIR.

- Din cauza ploii inghetate, care asterne polei pe pistele Aeroportului Otopeni, mai multe curse aeriene sunt intarziate cu cel putin 20 de minute, duminica, atat la decolare cat si la aterizare, iar cursa Lufthansa de la Frankfurt la Bucuresti a fost anulata.

- Circulația rutiera este oprita pe anumite drumuri. Din cauza revarsarii unor cursuri de apa se inregistreaza doua drumuri naționale cu circulația oprita in județele Mureș și Buzau. Pe DN 13 C in județul Mureș in localitatea Vanatori, circulația este oprita din cauza apei acumulate pe partea carosabila…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, duminica, la Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre munte spre Capitala. In zona s-au format coloane de masni, iar intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri la ora.Centrul Infotrafic anunta ca, duminica,…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…