- Andreea Bododel se numara printre concurenții care au raspuns provocarii Splash! Vedete la apa desi nu doar ca nu stie sa inoate, dar are si o teama foarte mare de apa si de inaltime.

- Ramona Olaru a lipsit de la prima ediție a show-ului Splash! Vedete la apa, insa a avut un motiv intemeiat. Astfel, vedeta a absentat motivat de la bazinul Olimpic de la Bacau, iar rolul sau a fost preluat de Diana Munteanu, care s-a bucurat pentru faptul ca a facut echipa cu Monica Birladeanu și Razvan…

- Larisa Udila și-a ținut fanii cu sufletul la gura in ultima perioada, dar le-a dezvaluit in cele din urma care este proiectul la care participa acum. Influencerița este unul dintre concurenții noului sezon Splash! Vedete la apa și recunoaște ca ii este foarte teama de sariturile de la inalțime.

- Noul sezon al show-ului „Splash! Vedete la apa” sta sa inceapa! Emisiunea ce va fi difuzata de Antena 1 va avea nu unul, ci trei prezentatori. Pana sa inceapa emisiunea și sa aiba ocazia sa ii vada evoluand in cadrul show-ului pe concurenții care iși vor lua inima-n dinți și vor sari in apa de […] The…

- Vica Blochina s-a accidentat grav in zona pieptul in timpul filmarilor de la Splash! Vedete la apa. Aceasta s-a lovit puternic și are o vanataie uriașa, motiv pentru care susține ca va merge și la spital pentru investigații.

