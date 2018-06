Te ia somnul după masă? Verifică să nu mănânci aceste alimente Salata Fereste-te de salata la pranz. Legumele, fara proteine, te vor lasa fara putere in jurul ore 16:00. Te vei simti obosit si infometat. Evita sa asezonezi salata cu otet sau mustar care contin zahar. Te vei bucura de un plus de energie datoriza zaharului, insa glicemia va scadea brusc, dupa ce se va duce efectul zaharului. Ce e de facut: Alege o salata din legume care n-au amidon (ciuperci, conopida, ardei gras, legume cu frunze verzi) si adauga proteine (pui, naut) sau carbohidrati (quinoa, soia verde). Acestea se vor digera mai lent si senzatia de satietate va dura mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

