Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a declarat, luni, ca a discutat cu patronul FC Dinamo, Ionut Negoita, caruia i-a oferit 500.000 de euro si pe Qaka in schimbul venirii la FCSB a lui Dan Nistor."Negoita mi-a raspuns pe loc. Mi-a zis ”Merg pe formula asta”. Cu alte cuvinte, nu accepta schimbul. Eu i-am zis aseara…

- Mijlocasul a fost printre cei mai buni jucatori ai "cainilor" in acest inceput de campionat, iar acest lucru le-a atras atentia chiar si rivalilor de la FCSB. Patronul ros-albastrilor i-ar fi facut deja o oferta jucatorului, cu 15.000 de euro pe luna si o prima de instalare substantiala, scrie Digisport,…

- Gigi Becali il vrea la FCSB pe Dan Nistor de la Dinamo: ”Pana miercuri e valabila oferta”. Reacția fotbalistului. Gigi Becali il vrea la FCSB pe Dan Nistor, mijlocașul rivalei de la Dinamo. Patronul ”din umbra” de la FCSB a marturisiot ca deja a discutat acest subiect cu omologul sau de la Dinamo, Ionuț…

- Gigi Becali a declarat, luni, ca a discutat cu patronul FC Dinamo, Ionut Negoita, caruia i-a oferit 500.000 de euro si pe Qaka in schimbul venirii la FCSB al lui Dan Nistor."Negoita mi-a raspuns pe loc. Mi-a zis . Cu alte cuvinte, nu accepta schimbul. Eu i-am zis aseara Qaka sau bani. Azi…

- CFR Cluj este liderul Ligii 1 Betano din acest moment, dar Gigi Becali isi doreste ca situatia sa se schimbe si FCSB sa conduca dupa aceasta etapa. Finantatorul ros-albastrilor a declarat ca va tine cu Dinamo in partida de azi, cand elevii lui Bratu vor juca impotriva ardelenilor.

- Victor Piturca e in conflict cu cei de la FCSB si dupa derby-ul Ligii 1 Betano, dintre elevii lui Dica si ros-albi, a tinut sa le transmita un mesaj celor din clubul finantat de catre Gigi Becali.

- Victor Pițurca, atac la adresa FCSB: ”Este o echipa mai nou inființata, așa ca nu cred ca a fost așa un mare derby”. Gigi Becali a reacționat și dezvaluit ca nu iși mai vorbește cu Piți din 2011! ”Despre derby… Nu cred ca a fost un derby, pentru ca Dinamo este Dinamo, FCSB este o echipa mai nou inființata,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit azi despre situația echipei roș-albastre și a spus ca este in cautarea unui atacant, dorindu-l pe Andrei Cristea, atacantul de 34 celor de la Poli Iași. Declarațiile lui Becali vin in contextul in care FCSB are meci contra lui Poli Iași etapa viitoare, la București.…