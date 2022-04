Stiri pe aceeasi tema

- Conform Serviciului de Securitate al Ucrainei, dupa cum relateaza Ukrinform, exista foarte mulți ruși care susțin invazia Ucrainei de catre armata rusa. Așa cum sunt și femei care-și indeamna barbații sa se duca sa violeze femei ucrainene, doar sa aiba grija sa se protejeze! Intr-o interceptare a unei…

- Sotia unui militar rus ii permite sotului sa violeze ucrainence, dar sa se protejeze, arata o inregistrare audio publicata de serviciul ucrainean de securitate. Intrucat o mare parte din comunicatiile rusesti nu sunt criptate sau se desfasoara prin retelele ucrainene, serviciile de securitate de la…

- Numai in regiunea Kiev, autoritațile ucrainene susțin ca au inregistrat deja peste 1.200 de cazuri de crime de razboi. „Numai in regiunea Kiev, am inregistrat peste 1.200 de cazuri de crime de razboi. Acestea se refera la jafuri și crimele comise de invadatori pe teritoriile noastre”, a declarat ministrul…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a susținut, joi, ca soldații armatei ruse cauta „muniție ucraineana” pentru a se impușca in picioare și a ajunge la spital. In aceste condiții, ei gasesc „soluția” pentru a scapa de razboi, informeaza Ukrinform.Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a interceptat…

- Alexei Arestovich, consilierul președintelui ucrainean, susține ca armata rusa a devenit, involuntar, principalul furnizor de armament pentru forțele de aparare ucrainene, avand in vedere cantitatea de echipament militar scos din acțiune sau abandonat pe campul de lupta. „O parte din echipamentele rusești…

- Delegatiile rusa si ucraineana au reluat marti prin videoconferinta negocierile in incercarea de a gasi un acord care sa puna capat razboiului declansat dupa invazia Rusiei in Ucraina. ”Se desfasoara in acest moment o discutie foarte dura intre parti”, a transmis negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak,…

- Interceptari ale comunicatiilor fortelor invadatoare ruse dovedesc ca fortele ruse sunt constiente de faptul ca nu pot captura Kievul, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (FSB), relateaza Ukrinform.

- Locotenent-colonelul american in retragere Alexander Vindman, fostul director al afacerilor europene al Consiliului de Securitate al Statelor Unite, a declarat pentru Reuters intr-un interviu ca modul in care s-a desfașurat pana acum invazia rusa asupra Ucrainei „semnifica cu siguranța inceputul sfarșitul…