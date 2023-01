Stiri pe aceeasi tema

- O slujba de Te Deum va fi oficiata, marti, in toate bisericile din Patriarhia Romana de preoti, ierarhi, diaconi, la implinirea a 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Marti, incepand cu ora 9.30, va fi savarsita Sfanta Liturghie la Catedrala Patriarhala, unde vor fi pomeniti domnitorul…

- 24 ianuarie 2023| Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita la Alba Iulia: PROGRAMUL activitaților 24 ianuarie 2023| Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita la Alba Iulia: PROGRAMUL activitaților La 24 ianuarie este sarbatorita, in fiecare an, Ziua Unirii Principatelor Romane. La 24 ianuarie/5…

- Ca in fiecare an, pe data de 24 ianuarie, gandurile ne poarta și anul acesta spre acea zi unica din istoria noastra cand, dupa ce fusese ales domn al Moldovei, Alexandru Ioan Cuza a devenit și domn al Țarii Romanești, implinind, de facto, Unirea Principatelor Romane. Mica Unire, cum mai este cunoscuta,…

- In 24 ianuarie, la ora 11:00, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș va fi sarbatorita Unirea Principatelor Romane printr-un quiz dedicat acestui eveniment și perioadei domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Premii surpriza! ”Nu se percepe taxa de participare. Intrarea in expozițiile permanente…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud și Centrul Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud va invita la spectacolul omagial „Uniți sub tricolor”. Evenimentul va avea loc in 24 Ianuarie 2023, de la ora 18.00, la Centrul Cultural Dacia, in sala „Valeria Peter Predescu”. Intrarea este libera. Spectacolul…

- Complexul Muzeal National ‘Moldova Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Asociatia ‘Alexandru Ioan Cuza nr. 20’ din Iasi, organizeaza cea de-a XI-a editie a Simpozionului ‘Omagiu Fauritorilor Unirii’. Evenimentul va avea loc sambata, 21 ianuarie 2023, incepand cu ora 11.00, la Muzeul…

- Calimara domnitorului Alexandru Ioan Cuza cu penita din argint, scari de sa, celebrele unitati de masura ocaua mica si ocaua mare, cartea de vizita a Elenei Cuza, cu coroana princiara deasupra cuvantului Cousa, sunt cateva din piesele de colectie ce vor fi expuse la Muzeul de Istorie din Suceava, intr-o…

- Avand in vedere faptul ca la data de 24 ianuarie 2023, se implinesc 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane (24 ianuarie 1859), eveniment crucial din istoria poporului roman, implinire a unui ideal istoric, prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca Domnitor al Tarii Romanești,…