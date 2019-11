Stiri pe aceeasi tema

- Decizie surprinzatoare in cazul Alinei Bica. Instanta suprema a respins apelul facut de Alina Bica, fosta sefa a DIICOT ramanand astfel cu pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu executare. Miercuri, 27 noiembrie, a si fost data in urmarire de Politia Romana.

- Ministrul interimar al finantelor publice, Eugen Teodorovici, a salutat miercuri decizia Comisiei Europene, prin care se atesta faptul ca majorarea capitalului social al CEC Bank cu 940 milioane de lei nu se incadreaza in categoria masurilor de ajutor de stat, informeaza un comunicat de presa al…

- In ziua de 28 octombrie 2019, in Sala Sinodala din Reședința Patriarhala, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul careia au fost luate mai multe hotarari, intre care menționam:1. Declararea…

- Credinciosii sunt asteptati, pana marti, in Bucuresti, pe Colina Patriarhiei, sa se inchine la moastele Sfintei Mucenite Filofteia de la Curtea de Arges si ale Sfantului Ierarh Dionisie al Cetatii Albe – Ismail. Duminica, de Sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestiului,…

- Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane, incepand cu aceeasi ora, de la Catedrala Mitropolitana Sfantul Spiridon – Nou, vor fi aduse in procesiune icoana si moastele Sfantului Ierarh Dionisie, episcopul Cetatii Albe – Ismail, precum si icoana si moastele Sfintei Mucenite Filofteia de la Curtea…

- Steaua - Dinamo, derby-ul orgoliilor din handbalul masculin romanesc, se joaca astazi, de la 18:25. Steaua - Dinamo va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Steaua-Dinamo, derbyul de tradiție in handbalul romanesc, iși consuma inca un episod miercuri, de la ora 18:25, la Chiajna, acolo unde…

- Cu binecuvantarea Inalt Preasfintitului Parinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, duminica, 6 octombrie 2019 s-a desfasurat, la Sala "Pictor Aurel Baesu" din incinta Muzeului de Arta "Ion Irimescu", spectacolul folcloric intitulat "Biserica, lumina satului ...

- Elena Udrea a zis ca fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, nu mai vine in Romania. ”Am mai vorbit cu ea. Alina Bica nu mai calca in Romania”, a zis Elena Udrea. De asemenea, in februarie 2019, Alina Bica a zis ca nu se va mai intoarce niciodata in Romania. "Nu ma mai intorc! Niciodata!…