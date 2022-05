Stiri pe aceeasi tema

- Florin Ristei și Ilona Brezoianu interpreteaza pe scena Te cunosc de Undeva!, in a doua ediție a sezonului 17, P!nk & Sam Smith – Stay with me. Cei doi au avut un moment magistral care a ridicat in picioare intreg platoul!

- Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 vine cu un moment cu totul special pe scena show-ului. Ruleta le-a adus Ilonei si lui Florin Ristei doua personaje pe cat de frumoase, pe atat de emotionante si un duet posibil doar pe scena „Te cunosc de undeva!”…

- Romica Țociu face echipa cu Carmen Chindriș la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 17. Actorul a avut parte de multe provocari pana acum, insa cea de-a doua gala ii va da mari batai de cap. Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu provocari de…

- Sezonul al 17-lea al emisiunii ,,Te cunosc de undeva" a dat start-ul provocarilor in doi, caci de aceasta data vedetele au facut echipa pentru a prezenta publicului duete memorabile ale unor artisti consacrati. Iar seria transformarilor uluitoare a fost deschisa de Florin Ristei si Ilona Brezoianu.

- A inceput al 17-lea sezon de la Te cunosc de undeva. Primii concurenți care și-au facut apriția pe scena transformarilor sunt Ilona Brezoianu și Florin Ristei care au intrat in pielea Loredanei Groza și a trupei Zdob și Zdub.

- Show-ul care reprezinta o adevarata provocare pentru artisti, deoarece le pune la grea incercare vocile, talentele actoricesti, dar si veleitatile intr-ale dansului, „Te cunosc de undeva!”, revine la Antena 1 cu cel de-al 17-lea sezon. Concurenti unul si unul au pornit in provocarea spectaculosului…

- Romica Tociu, cel care va face echipa cu Carmen Chindris in cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, la Antena 1, a facut o schimbare drastica de look, de dragul transforming show-ului. Pentru a patra oara in viata, artistul a renuntat la mustata si nu i-a fost deloc usor. „Este a patra oara in…

- Pepe este acum noul prezentator de la „Te cunosc de undeva!”, dupa ce Cosmin Seleși a plecat la PRO TV. Artistul a anunțat ca s-au produs o serie de schimbari in show-ul de la Antena 1. In cele 17 sezoane de „Te cunosc de undeva!”, Pepe a fost concurent de cinci ori, unde de doua ori a ieșit pe primul…