- Cea de-a doua ediție a emisiunii te cunosc de undeva, sezonul 19 a fost una cu provocari, dar și cu transformari spectaculoase, iar concurenții s-au luptat sa obțina primul loc in clasament și sa primeasca punctajul cel mare din partea juraților. Iata cine sunt caștigatorii!

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta ediție de la Te cunosc de undeva! 8 aprilie 2023. Desigur ca și colegii lor i-au ajutat sa ocupe aceasta poziție.

- Cristina Stroe este una dintre surprizele sezonului cu numarul 19 a emisiunii Te cunosc de undeva, iar fanii au ramas șocați cand i-au auzit vocea angelica. Chiar daca este extrem de talentata, puțini oameni o cunosc. Iata cine este ea și cum a reușit sa caștige prima ediție a emisiunii, alaturi de…

- Dupa opt momente spectaculoase care au adus atat emoție, cat și buna dispoziție pe chipul juraților și a telespectatorilor, notele au fost acordate. Punctele concurenților de la canapea au fost, insa, cele care au facut diferența in aceasta prima ediție din sezonul 19.

- Te cunosc de undeva revine pe micile ecrane cu un nou sezon plin de emoții și surprize. Anca Țurcașiu și Jean Gavril fac echipa in cadrul competiției. Cum se cunosc cei doi. Ce au marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Adda se pregatește intens pentru noul sezon Te cunosc de undeva! și totodata pentru reintoarcerea ei pe platoul emisiunii, dupa ce ea a participat la un sezon trecut la show-ului transformarilor.

- Odata cu premiera celui de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva! revine si un nou sezon al seriei de episoade exclusiv online Te cunosc de undeva! After Party. In fiecare sambata, dupa difuzarea galei pe tv, Zarug ii va invita pe telespectatori in backstage-ul show-ului de la Antena 1, unde vor regasi…

- Show-ul transformarilor totale le pregateste telespectatorilor un sezon in mare forma si foarte-foarte multe surprize. Opt cupluri de artisti unul si unul au spus „Da” spectaculosului show al transformarilor si vor putea fi urmariti in curand pe Antena 1 si AntenaPLAY. „Sunt bucuroasa sa va anunt ca…