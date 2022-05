Stiri pe aceeasi tema

- Formația suedeza Rednex i-a ajutat pe Emi și Cuza sa caștige a doua ediție din sezonul 17 Te cunosc de Undeva! Iata momentul spectaculos care i-a dus in varful clasamentului și a impresionat jurații. Cei doi artiști ai divertismentului și parodiei au cantat "Cotton Eye Joe".

- Paula Chirila și Maria Buza au interpretat Tina Turner & Rod Stewart - It Takes Two in a doua ediție din 6 aprilie 2022 la Te cunosc de Undeva! Cele doua actrițe și personalitați de televiziune au facut un show de excepție transformandu-se in doua personalitați uriașe ale muzicii internaționale.

- Cea de-a doua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus deja cuplului Anisia Gafton si Ionut Rusu primul travesti si totodata unul deloc usor – trupa Savoy. Pe langa provocarile cu care s-a confruntat Ionut, respectiv epilat, lentile de contact, pantofi…

- Cea de-a doua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus deja cuplului Anisia Gafton si Ionut Rusu primul travesti si totodata unul deloc usor – trupa Savoy.

- Dupa 10 ani de prietenie și dupa ce au facut echipa in La La Band, acum Dima Trofim și Alexia Țalavutis fac echipa și la Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți au ridicat juriul, colegii de la canapea și publicul in picioare dupa momentul lor de-a dreptul fascinant. Aceștia s-au transformat in Michael…

- Show-ul care reprezinta o adevarata provocare pentru artisti, deoarece le pune la grea incercare vocile, talentele actoricesti, dar si veleitatile intr-ale dansului, Te cunosc de undeva!, revine la Antena 1 cu cel de-al 17-lea sezon.

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera pe 30 aprilie, de la 20:00, la Antena 1, aduce impreuna pe scena transforming show-ului doua bune prietene si impatimite intr-ale transformarilor – Maria Buza si Paula Chirila

- Alexia Țalavutis și Dima Trofim au acceptat provocarea de a participa in sezonul 17 la Te cunosc de undeva, emisiune care va incepe in curand la Antena 1. Cei doi nu fac pentru prima oara echipa impreuna, asta deoarece au mai participat intr-un proiect care le-a adus sute de mii de fani. Cine e Alexia…