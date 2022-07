Stiri pe aceeasi tema

- Anisia Gafton și Ionuț Rusu au interpretat Felicia Filip și Cristi Minculescu, cu celebra melodie "De vei pleca". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in semifinala sezonului 17. Ce dificultați au intampinat și cum a ieșit momentul complex.

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au interpretat John Travolta & Olivia - Newton John, cu celebra melodie "You're The One That I Want". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in semifinala sezonului 17. Cat de bine s-au descurcat pe scena.

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au interpretat Gusttavo Lima, cu celebra melodie W. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a șaptea ediție a sezonului 17. Ilona Brezoianu s-a dezlanțuit și a reușit sa cuprinda toata sala și sa amuze pe toata lumea!

- Jazzy Jo si Zarug i-au interpretat pe Dua Lipa și Elton John, cu celebra melodie Cold Heart. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a treia ediție a sezonului 17.

- Ana și Monica Odagiu au interpretat trupa T.A.T.U, cu celebra melodie “All The Things She Said”. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a treia ediție a sezonului 17.

- Florin Ristei și Ilona Brezoianu interpreteaza pe scena Te cunosc de Undeva!, in a doua ediție a sezonului 17, P!nk & Sam Smith – Stay with me. Cei doi au avut un moment magistral care a ridicat in picioare intreg platoul!

- Pentru Emi e prima oara cand vine la te cunosc de undeva, insa Cuza a mai fost prezent intr-un sezon, dar cei doi acum fac echipa in cadrul show-ului de la Antena 1. Prima transformare a celor doi a fost in Connect-R și Smiley, iar Andreea Balan a ramas impresionata de momentul lor.

- A inceput al 17-lea sezon de la Te cunosc de undeva. Primii concurenți care și-au facut apriția pe scena transformarilor sunt Ilona Brezoianu și Florin Ristei care au intrat in pielea Loredanei Groza și a trupei Zdob și Zdub.