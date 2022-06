Stiri pe aceeasi tema

- Ilona Brezoianu si Florin Ristei au interpretat Benone Sinulescu, cu celebra melodie Roata vieții. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a șasea ediție a sezonului 17. Cei doi s-au distrat de minune la repetiții, iar pe scena nu s-au putut abține și au ras…

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au caștigat a patra gala Te cunosc de Undeva! din 28 mai 2022. Artiștii au interpretat Cher, cu celebra melodie "If I Could Turn Back Time". Cum arata clasamentul celei de-a cincea gale a sezonului 17 de Te cunosc de undeva!

- Cea de-a cincea gala de la Te cunosc de undeva a inceput in forța, caci Cher și-a facut apariția pe scena, fiind adusa in fața juraților de catre Ilona Brezoianu și Florin Ristei. Momentul a ridicat sala in picioare.

- Romica Țociu face echipa cu Carmen Chindriș la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 17. Actorul a avut parte de multe provocari pana acum, insa cea de-a doua gala ii va da mari batai de cap. Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu provocari de…

- A inceput al 17-lea sezon de la Te cunosc de undeva. Primii concurenți care și-au facut apriția pe scena transformarilor sunt Ilona Brezoianu și Florin Ristei care au intrat in pielea Loredanei Groza și a trupei Zdob și Zdub.

- Chiar inainte de filmarile pentru prima gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, Emi, partenerul lui Cuza din show, a ramas fara voce. Cu doar trei zile inainte de inregistrarea primei gale a celui de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, Cuza s-a prezentat la antrenamentele…

- Pepe este acum noul prezentator de la „Te cunosc de undeva!”, dupa ce Cosmin Seleși a plecat la PRO TV. Artistul a anunțat ca s-au produs o serie de schimbari in show-ul de la Antena 1. In cele 17 sezoane de „Te cunosc de undeva!”, Pepe a fost concurent de cinci ori, unde de doua ori a ieșit pe primul…

- Jazzy Jo si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 17 . Emisiunea va incepe in curand la Antena 1 și ii va avea ca prezentatori pe ALina Pușcaș și Pepe. Opt cupluri de concurenti participa la „Te cunosc de undeva!”, in cel de-al 17-lea sezon al show-ului de la Antena 1. Emi si Cuza, Ana…