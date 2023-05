Stiri pe aceeasi tema

- WRS și Emilian s-au transformat in Valahia, in cea de-a șasea gala și au cantat „Banana”. Momentul lor a starnit hohote de ras la masa juraților și a starnit amintiri de la inceputul anilor 2000.

- Nicole Cherry și Juno au adus bucuria și buna dispoziție in platoul Te cunosc de undeva! cu piesa „Happy”. Iata cum le-a ieșit momentul unu la unu cu cel pus in scena de Pharrell Williams la Oscaruri.

- In cea mai noua ediție a emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, WRS face fața unei provocari neașteptate. Cantarețul a dezvaluit ce piesa va interpreta alaturi de Emilia, partenerul lui. Au primit de fiecare data cu mare bucurie provocarile ruletei, oricat de grele s-au dovedit a fi ele si…

- WRS și Emilian au incheiat in forța cea de-a cincea gala Te cunosc de undeva! cu trasformarea lor extrem de reușita in Wham!. Toți cei din platou au cantat și au dansat alaturi de ei pe „Wake Me Up Before You Go-Go”

- Cea de-a treia ediție a adus un moment cu totul inedit pe scena Te cunosc de undeva. Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au transformat in Smiley și Juno. Cei doi au interpretat piesa „Scumpa foc”, iar jurații au avut numai cuvinte de lauda la adresa lor.

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Nicole Cherry si Juno au avut o transformare spectaculoasa. Cei doi au deschis emisiunea din aceasta seara cu o melodie a lui Justin Timberlake. Iata cum au fost jurizați cei doi artiști de catre Mihai Petre și…

- Pentru cea de-a doua ediție Te cunosc de undeva!, ruleta personajelor a venit cu o provocare de zile mari pentru Cristina Stroe si Damian Draghici. Cei doi se vor transforma sambata aceasta intr-o legenda a muzicii populare din zona Bucovinei – Sofia Vicoveanca. Pe langa antrenamentele istovitoare,…

- Cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 aduce pe scena 8 cupluri de artisti in mare forma. CRBL si Radu Tibulca, Nicole Cherry si Juno, Anca Turcasiu si Jean Gavril, Damian Draghici s