- Intr-un moment de confuzie, candidatul Partidului Național Liberal (PNL) la Primaria Valea Mare, Dan Gheorghe, a provocat un val de reacții dupa ce a confundat „Invierea” cu „Nașterea lui Isus Hristos” intr-un mesaj de Paște, transmis in Noaptea de Inviere. Incidentul a fost semnalat de presa locala,…

- Personalul operativ al MAI a intervenit in noapte de Inviere la 4.406 evenimente, 2.936 dintre acestea fiind circumscrise menținerii ordinii publice, iar 1.470 circumscrise situațiilor de urgența. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus tuturor structurilor sa iși adapteze misiunile curente…

- Președintele PNL a fost surprins in mulțimea de credincioși aflați la o manastire renumita din Romania. El s-a rugat și a luat Lumina Sfanta in noaptea de Inviere. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost surprins in mijlocul credincioșilor la una dintre cele mai renumite manastiri din Romania, in noaptea…

- Lumanarea cu care creștinii ortodocși poarta acasa Lumina Sfanta luata de la slujba de Inviere joaca un rol crucial in datinile religioase legate de acest eveniment. Ceea ce nu știu mulți credincioși este cat timp se pastreaza aceasta lumanare. Citește și: Primarul Gentea a luat Lumina in Colonia ACH,…

- In seara de 13 aprilie și in dimineața de 14 aprilie, cerul nopții de deasupra Orientului Mijlociu a fost strapuns de dare de lumina și explozii, in timp ce o batalie aeriana și spațiala fara precedent facea ravagii. In primul rand, aproximativ 170 de drone kamikaze incarcate cu incarcaturi explozive…

- Zeci de elevi si profesori de la Colegiul National C.D. Loga din Timisoara au ajuns la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” si la Spitalul Municipal din Timisoara! Cu toții aveau semne ale unei intoxicații. Intoxicație misterioasa la Timișoara, acolo unde zeci de elevi si profesori de la Colegiul National…

- Medicul primar cardiolog Ștefan Busnatu a declarat pentru news.ro ca lumea trebuie sa conștientizeze impactul trecerii la ora de vara asupra sanatații și ca este necesara ajustarea ritmului circadian, in paralel cu respectarea regulilor de somn, activitate fizica și repaus alimentar.„E important de…

- Incendiu la Hlipiceni, in puterea nopții! O butelie a explodat, proprietara a facut atac de panica. Pagubele sunt insemnate Instalatiile electrice subdimensionate, defecte sau improvizate pot provoca incendii. Noaptea trecuta, o bucatarie de vara și un depozit de cereale din localitatea Victoria (Hlipiceni)…