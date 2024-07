Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii despre crima din Parcul Turda Noua de sambata noapte. La solicitarea TurdaNews, Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj a facut unele precizari. Un barbat in varsta de 52 de ani a fost ucis pe 20 iulie in jurul orei 23 in parcul din Turda Noua. Crima a venit la doar cateva zile dupa un…

- Polițiștii Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au declanșat activitatea de selecție a candidaților pentru concursul de admitere in cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, București, sesiunea de admitere 2024. Inscrierile se efectueaza pana la…

- UMF Iuliu Hațieganu, Cluj Napoca scoate la concurs 60 de locuri (30 de locuri bugetate și 30 de locuri cu taxa), in cadrul Facultații de Medicina, la programul de studii Asistența Medicala Generala – extensia Baia Mare. Inscrierile la concursul de admitere se desfașoara la Cluj-Napoca, pana la data…

- Dupa cum a fost comunicat public, au fost aprobate modificari ale Regulamentului Privind Statutul și Transferul Jucatorilor de Fotbal (RSTJF). Prevederile au devint aplicabile incepand cu data de 01.07.2024. Articolul 4 – Legitimarea Legitimarea unui jucator amator la un club poate inceta daca jucatorul…

- La FamTAstic Land, jucam sport pe bune și ne mandrim cu talentele noastre locale! Așa ca, va invitam sa participați la concursurile de biciclete, organizate de catre Primaria Municipiului Turda și Consiliul local Turda in colaborare cu Poliția locala Turda, in 1 și 2 iunie 2024, pe Stadionul Municipal…

- AVE (Asociația pentru Valori in Educație) a deschis inscrierile pentru Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2024, eveniment prin care pune in prim-plan realizarile directorilor din liceele, școlile și gradinițele publice din Romania. Inscrierile se pot face online pana pe 10 iulie 2024 (ora 23:59).…

- Directorii din liceele, școlile și gradinițele publice din Gorj sunt invitați sa se inscrie la Premiile pentru Directorii Anului 2024, pana pe 10 iulie. A opta ediție a Galei Premiilor pentru Directorii Anului va avea loc pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este apariția unei etape intermediare de…

