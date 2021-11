Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca in acest an scolar se renunta la saptamana „Scoala altfel” pentru a recupera una dintre cele doua saptamani de vacanta de care elevii au beneficiat in a doua jumatate a lunii octombrie din cauza evolutiei pandemiei de COVID-19, infomeaza news.ro. Cimpeanu…

- Meinl, celebra companie furnizoare de cafea si ceai premium cu sediul central in capitala austriaca, a anuntat joi ca renunta la controversatul logo reprezentand capul unui tanar otoman cu un fes din panza rosie, logo acuzat de multi ani ca vehiculeaza stereotipuri rasiste, informeaza AFP. "Acest…

- Liberalii vor ca șefia Camerei Deputaților sa fie asigurata prin rotație pentru ca nu au majoritate in Biroul permanent.Florin Cițu a transmis un mesaj de unitate. Nu vor fi dați afara oamenii lui Ludovic Orban, inclusiv pe fostul șef al PNL vrea sa il recupereze.Potrivit surselor, nu va fi ședința…

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat duminica, 3 octombrie, dupa Congresul USR PLUS , ca luni va merge la Strasbourg si va discuta cu membrii Renew Europe despre alegerea unui noi lider al grupului din Parlamentul European, informeaza Agerpres . „Am anuntat asta inca din campanie. Mi-am informat…

- Toate restricțiile vor fi ridicate de sambata, de la 16:00. ”Au trecut 561 de zile de cand am introdus cele mai dure masuri din Norvegia pe timp de pace. Acum a venit timpul sa ne intoarcem la viața normala de zi cu zi. Pe scurt, acum putem trai normal”, le-a transmis vineri cetațenilor premierul Erna…

- Lipsa somnului, schimbarea anotimpului, perioade de stres, nevoia de vitamine. Oboseala, fie ea cronica sau temporara, poate fi provocata de mai mulți factori. Cu toate acestea, nu trebuie sa o lasam sa ne acapareze viața și sa ne perturbe ritmul și calit

- Guvernul britanic a anuntat ca renunta la intentia de a introduce pasaportul de vaccinare pentru a avea acces la cluburi de noapte sau alte locuri frecventate din Anglia, considerandu-l inutil datorita campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. „Nu mi-a placut niciodata ideea de a…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a definitivat lotul și a pus stop transferurilor la campioana Romaniei. Cea mai surprinzatoare absența din efectivul „feroviarilor”: portarul Giedrius Arlauskis (33 de ani). „Cei care nu sunt pe lista sa isi caute echipe si sa joace undeva. Daca nu, ar trebui sa…