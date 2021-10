Pentru a incuraja campania de vaccinare, un magazin de haine dintr-un mall din București ofera persoanelor care s-au imunizat o reducere de 20% la produsele cumparate. Conform bannerului de la intrarea in magazin, oferta este valabila doar in ziua imunizarii, iar reducerea la orice produs din magazin se ofera in baza certificatului de vaccinare. De precizat este faptul ca in același mall, in apropierea magazinului se afla și un centru de vaccinare.