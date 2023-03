Stiri pe aceeasi tema

- Princess Active Company SRL inactiva fiscal are sediul social in Constanta, Cladirea Millenium Business Centre. Firma a fost fondata in 2012 si se ocupa de activitati ale tur operatorilor agentie de turism . Pentru anul 2021, cu un singur angajat, firma a declarat o cifra de afaceri de 17.281 de lei,…

- Judecatorii au inceput sa inchida dosare pe banda rulanta la tot felul de nelegiuiti. La fiecare, s-a invocat acelasi articol 16, alineatul (1), litera f) din Codul de procedura penala, respectiv faptul ca „a intervenit amnistia sau prescriptia ori decesul faptuitorului". In fapt, in toate cazurile,…

- „Berea cu baietii" si prudenta excesiva l-au adus pe un curier in fata judecatorilor. Angajat al Fan Courier, Ilie Grosu a mers dupa program cu doi colegi la un bar din zona Aviatiei, unde a baut doua beri si 100 ml de coniac. Dupa seara petrecuta impreuna, Grosu si-a luat un prieten si a urcat la volan,…

- Zece organizatii neguvernamentale au solicitat primarului Mihai Chirica, marti seara, sa amane proiectul de aprobare a bugetului local, o sedinta in acest sens fiind programata miercuri dimineata. Intr-o adresa trimisa primarului si consilierilor locali, ONG-urile spun ca au fost incalcate prevederile…

- Locuitorii a 178 de apartamente din municipiul Chișinau vor consuma cu pina la 30% mai puțin agent termic datorita unui sistem de incalzire centralizat mai eficient, instalat cu sprijinul partenerilor externei ai R.Moldova. Sistemul vechi cu distribuție pe verticala a energiei termice a fost schimbat…

- Autoritațile locale din comuna Poiana Cristei vor continua proiectul de modernizare și asfaltare a drumurilor comunale. In acest sens, au fost scoase la licitație doua proiecte de investiții care vizeaza reabilitarea, asfaltarea și modernizarea drumului comunal DC 149 A. Valoarea totala a celor doua…

- Episcopia Greco-Catolica de Maramureș a luat act cu nedumerire de proiectul de Hotarare a Guvernului (HG) Romaniei privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, respectiv biserica manastirii ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bixad și transmiterea…

- Incidentul s-a petrecut in 2019, iar femeia care și-a rupt mana a solicitat in instanța despagubiri materiale de 8.700 lei, dar și 300.000 de lei ca daune morale, informeaza ziaruldeiasi.ro . In urma unei frane bruște puse de șoferul autobuzului in care se afla, femeia a suferit o dubla fractura a antebrațului…