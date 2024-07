Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea unui instructor auto potrivit este esențiala pentru a asigura o experiența de invațare placuta și eficienta. Instructorul joaca un rol crucial in formarea ta ca șofer, așa ca este important sa faci o alegere informata. Iata opt sfaturi utile care te vor ajuta sa gasești instructorul auto perfect…

- Vești bune pentru unii șoferi, dupa cele mai noi schimbari din Codul Rutier. O categorie de romani nu trebuie sa mai faca școala de șoferi inainte, ci doar sa susțina cele doua examene in vigoare. Cine sunt norocoșii și ce condiții trebuie sa indeplineasca. Permis fara școala de șoferi In anul 2023,…

- Bursa “Catalin Timbuș” școala de șoferi gratuit pentru elevi eminenți din familii cu venituri precare va fi oferita anual de Moto Academia și școala de șoferi Cabriolet Catalin Timbuș, un tanar turdean

- Intr-o lume in care mobilitatea și independența sunt vitale, permisul de conducere a devenit o necesitate. Daca ai decis sa obții obții carnetul in acest an, trebuie sa afli ca va fi nevoie sa faci și o investiție. Haideți sa aflam impreuna cat costa școala de oferi in 2024. Iata ce trebuie sa inveți…

- Doar 32% din cei care dau examenul teoretic pentru obținerea permisului, in județul Covasna, reușesc sa il treaca.Prefectul Raduly Istvan și-a exprimat nedumerirea fața de modul in care școlile de șoferi ii pregatesc pe candidați, potrivit weradio.ro. „Nu pot sa ințeleg cum este posibil ca o persoana…

- VIDEO: Accident la Alba Iulia. Copil care trecea strada pe bicicleta, acroșat de o mașina de școala de șoferi Un accident petrecut la Alba Iulia a fost surprins in imagini de participanți la trafic. Evenimentul rutier s-a petrecut in zona intersecției dintre bd. 1 Decembrie 1918 și strada Vasile Goldiș.…

- Vrumm, vrumm!!…Urmeaza-ti pasiunea pe doua roți, potolește-ți setea de adrenalina și ia-ți permisul de conducere pentru motociclete, cu ajutorul celor mai buni instructori din oraș.Poți susține examenul chiar in ziua in care implinești 16 ani, cu posibilitatea de a incepe pregatirea de la 15 ...

- Un pieton a fost accidentat mortal, dupa ce a fost acrosat de o masina de școala condusa de un tanar de 17 ani, care se afla sub supravegherea instructorului auto, informeaza, marti, IPJ Dambovita, potrivit Agerpres.