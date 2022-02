Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Tzanca Uraganu o sa devina tata pentru a doua oara cu Lambada a luat prin surprindere pe toata lumea, inclusiv pe soția lui din acte. Fara a se sfii, Madalina Miu a oferit prima reacție dupa cele aflate, chiar in direct la Antena Stars! Iata ce a spus bruneta despre celebrul manelist!

- Este iubit de o țara intreaga. Are zeci de mii de fani prin toate colțurile Romaniei, insa de data aceasta, chiar in cadrul emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți prin țara, Nea Marin a primit o scrisoare in care se afla un mesaj la care, spune el, chiar se aștepta. Iata care este vestea ce ii va intrista…

- Darren Cahill i-a fost alaturi, din tribuna, Simonei Halep la finala de la WTA Melbourne Summer Set 1 cu Veronika Kudermetova. Camerele televiziunii australiene au surprins reacția acestuia în momentul în care fosta sa eleva a câștigat titlul pe Rod Laver Arena. A fost o zi…

- Andreea Banica este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Frumoasa blondina are calitați excepționale, iar aici nu vorbim doar de cele vocale. Pe langa faptul ca este una dintre cele mai de succes artiste din Romania, cu o voce inconfundabila, fosta prezentatoare de la „Bravo, ai stil! Celebrities”…

- Reacția lui Florin Salam vine la cateva luni bune, dupa ce Ștefan Banica Jr. și-a exprimat nemulțumirea la adresa manelistului, care nu a fost prezent pe scena X Factor alaturi de Adrian Petrache, ajuns in finala. Cantarețul de muzica de petrecere i-a transmis lui Ștefan Banica Jr. ca ar trebui sa-i…

- Președintele MoldovaGaz, Vadim Ceban, spune ca daca va fi o solicitare oficiala de a publica contractul la gaze cu Gazprom va declanșa o procedura de coordonare cu Gazprom, iar ultimii vor decide daca poate sau nu sa fie publicat documentul. Reacția sa vine, dupa ce vicepremierul Andrei Spinu a promis…

- Atmosfera de Craciun a ajuns si la Gradina Zoologica din Londra. Zeci de cutii impachetate cu grija au fost impartite tigrilor, leilor si gorilelor din parc, iar reactia animalelor a fost pe masura.

- Curtea de Apel Bucuresti a dat, luni, sentinta definitiva in procesul intentat de Cristina Joia femeii care a lovit-o, anul trecut, dupa o disputa privind parcarea, intr-un supermarket din Sectorul 4 al Capitalei. Atunci, Cristina Joia a fost lovita in fata cu un obiect ascutit. Agresoarea a fugit ulterior.…