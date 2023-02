Stiri pe aceeasi tema

- Peste 450 de locuri de munca sunt disponibile in Dambovița, in aceasta saptamana, pentru persoanele aflate in cautarea unui job. Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date de date AJOFM Dambovița, sunt inregistrate 458 de posturi vacante. Cele mai…

- Aproape 350 de joburi sunt disponibile in Dambovița, aceasta saptamana, prin Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca. Cele mai multe posturi sunt adresate persoanelor calificate in diverse meserii. Pentru aceasta categorie sunt vacante 292 de locuri. In schimb, pentru muncitorii necalificați exista…

- Gripa continua sa se raspandeasca in județul Brașov. Peste 370 de cazuri au fost raportate intr-o saptamana. Peste 4.600 de cazuri de gripa au fost depistate in perioada 2-8 ianuarie, iar 15 persoane au murit din cauza virusului gripal, intre care una din Brașov, arata raportul Institutului Național…

- Economie Anul 2023 este ultimul in care firmele mai pot acorda salariul minim pe economie angajaților cu vechime mai mare de 2 ani ianuarie 5, 2023 14:40 O prevedere introdusa in 2021 in Codul Muncii vine cu obligații pentru angajatori in ceea ce privește situația financiara a angajaților care au…

- Vești bune pentru dambovițenii care cauta un loc de munca pe final de an! Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Dambovița și-a actualizat lista cu locurile de munca. In penultima saptamana din 2022, sunt valabile 215 posturi vacante pentru dambovițenii care iși cauta un job in aceasta…

- Pana cand a lovit pandemia, foarte mulți angajați nu știau ce inseamna sa lucrezi de acasa. In 2022, pentru mulți șefi, provocarea principala a fost sa-i readuca pe aceștia la birou. COVID-19 a produs o ruptura cu un cost ridicat pentru multe corporații și șefi. Așadar, pe masura ce lumea invața din…

- Un numar de 414 locuri de munca sunt disponibile, in aceasta saptamana, in județul Dambovița, dupa cum transmite Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Pentru persoanele calificate in diverse meserii sunt disponibile 318 joburi, iar pentru persoanele necalificate sunt disponibile 46 de locuri.…

