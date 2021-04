Te-a afectat puternic pandemia și ai vrea să vorbești cu cineva? Linie telefonică de sprijin psihologic, la dispoziție: Pandemia de coronavirus ne-a schimbat radical viețile de mai bine de un an de zile. Schimbarile aduse odata cu aceasta au afectat oamenii in diferite feluri. Unii chiar și-au pus capat zilelor. Autoritațile au anunțat ca s-a inființat o linie telefonica de sprijin psihologic, pentru cei ce doresc sa-și descarce „povara” adunata in acest timp. De mai bine de un an de zile viața ne-a fost data peste cap. Pandemia de coronavirus a schimbat tot ce știam, tot ce faceam și ne-a provocat sa ne readaptam. Unii au reușit sa se „reinventeze”, dar alții au fost copleșiți dupa ce s-au vazut fara venuri. Alții,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

