TCL , telefonul-tabletă ca un ziar împăturit Despre TCL se știe ca nu este un jucator prea mare pe piata de smartphone-uri. In ultimii ani s-a ocupat cu lansarea de dispozitive sub brandurile Alcatel si BlackBerry, cu succes moderat, iar de curand a inceput sa lanseze smartphone-uri si sub brandul propriu. Totusi, compania pare sa pregateasca o gama interesanta de dispozitive pliabile, care sa concureze cu modelele de la Samsung si Huawei, iar cel mai nou concept al sau este pe cat de impresionant, pe atat de greu de crezut ca poate functiona fara probleme, informeaza go4it.ro. Compania propune un dispozitiv pliabil cu ecran foarte mare,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Aproximativ 20% dintre telefoanele Samsung vor fi concepute și fabricate de o companie chineza, transmite agenția de știri Reuters, citata de Mediafax. Decizia a fost luata de cel mai mare producator mondial de smartphone-uri pentru a reduce costurile și a contracara rivalele Huawei și Xiaomi, în…

- Compania chineza Xiaomi a prezentat primul telefon din lume care are o camera de 108 megapixeli. Senzorul de inalta rezoluție a fost dezvoltat de Samsung, insa nu se afla inca in dotarea telefoanelor pe care sud-coreenii le au acum in gama, relateaza BBC. Camera de 108 megapixeli realizeaza „fotografii…

- Actul normativ este menit sa ajute companiile rusesti din sectorul IT sa concureze cu cele straine si ii va permite guvernului de la Moscova sa desemneze anumite produse software locale ca obligatorii pentru dispozitivele vandute in Rusia. Parlamentarii din camera inferioara a legislativului…

- Vanzarile de smartphone cresc pentru prima data in ultimii trei ani. Topul celor mai mari producatori Vanzarile mondiale de smartphone-uri au crescut cu 2% in ritm anual in trimestrul al treilea, pana la 366 milioane unitati, aceasta fiind prima perioada de crestere dupa doi ani de scadere, potrivit…

- Huawei pare sa o duca destul de bine din punct de vedere financiar, in ciuda problemelor pe care le are cu guvernul american, informeaza site-ul go4it.ro. Chiar daca de aproape jumatate de an compania nu mai poate lansa telefoane cu servicii Google pre-instalate, Huawei s-a bucurat de vanzari record,…

- In ultimii ani, concurenti precum Huawei si Xiaomi au facut ca piata pentru smartphone-urile Samsung sa fie una foarte incerta in China. Dupa ce compania a inregistrat scaderi nenumarate in vanzari in ultimii ani, oficialii au facut anuntul: Samsung se retrage de pe piata de smartphone din China. Desi…

- Saga manipularii emisiilor de noxe nu s-a încheiat înca ● Pionierul telefoanelor inteligente știe ca o poza face cât 1.000 de cuvinte ● Nici Dacia de 5.000$ de la Renault n-a aparut vreodata, dar Logan a fost un succes global uriașAutoritațile germane îi dau ultimatum…

- Samsung lanseaza vineri primul telefon pliabil Grupul sud-coreean Samsung a anuntat ca noul sau model de smartphone pliabil Galaxy Fold va fi disponibil incepand de vineri pe piata din Coreea de Sud. Decizia vine la patru luni după ce gigantul sud-coreean a fost nevoit să amâne lansarea…