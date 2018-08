TCE propune creşterea tarifelor la biletele de călătorie şi reducerea suprataxei V. Stoica Reprezentanții SC Transport Calatori Express au pregatit un proiect de hotarare de consiliu local prin care se propune creșterea tarifelor la calatoriile cu mijloacele de transport in comun, respectiv pentru biletul cu o calatorie, pentru biletul cu doua calatorii și pentru abonamentul nenominal valabil pe toate traseele o zi. Astfel, conform proiectului menționat, prețul unui bilet cu o calatorie ar crește de la 2 lei la 2,50 lei, al unui bilet cu doua calatorii, de la 4 lei la 5 lei, iar prețul unui abonament nenominal valabil pe toate traseele o zi ar urma sa creasca de la 4 lei la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

