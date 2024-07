Stiri pe aceeasi tema

- N.D. Potrivit unui comunicat transmis, ieri, de catre Primaria Ploiești, pe Bulevardul Independenței se vor vedea, din nou, utilaje, ca urmare vor fi, automat, și restricții de circulație, pe modelul celor aplicate in aceasta primavara, așa cum se vede in fotografia alaturata, intrucat se va trece la…

- In perioada 5 – 7 iulie 2024 se inchide circulatia rutiera pe Bd. Republicii, intre str. Tache Ionescu si Vasile Milea, cu prilejul evenimentului Let’s PLAY Festival. In consecinta, traseele publice locale din Ploiesti isi modifica rutele astfel: Tr. 1, 30, 32, 32 scurt, 300, 301 si 302: …

- Compania de transport public din Constanta, CT Bus anunta calatorii ca din cauza lucrarilor la reteaua de alimentare cu apa a orasului din intersectia bulevardelor Aurel Vlaicu si Tomis, autobuzele de pe liniile 100C, 43C, 13, 14 si 3 pot avea intarzieri. Traficul va reveni la normal dupa finalizarea…

- V. Stoica Dupa patru licitații eșuate de proiectare și execuție a lucrarilor de consolidare și restaurare a Palatului Culturii din Ploiești, Consiliul Județean Prahova a luat-o de la capat cu procedura pentru aceasta cladire emblematica din centrul municipiului. Insa, de aceasta data, a ”spart” licitația.…

- Miercuri, 5 iunie, constructorul Centurii Sud a inceput cateva lucrari care au necesitat incurcarea traficului la intersecția cu Calea Urseni. Cetațenii din Moșnița Noua s-au plans de acest lucru, mai ales ca nu exista aviz pentru devieri. La fața locului s-a deplasat și primarul Florin Bucur, care…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de la intersectia strazii Turda cu bulevardul Mamaia din municipiul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi, 17 mai 2024, in intervalul orar 9.00…

- Piața de taximetrie din Campia Turzii este intr-un adevarat șoc, dupa ce introducerea autobuzelor hibride de transport public de persoane, care vor face legatura intre toate zonele orașului (mai puțin cartierul Insula, unde strazile sunt foarte inguste și nu permit circulația autobuzelor), a devenit…

- Modificare trasee autobuze in data de 13 aprilie In data de 13 aprilie 2024, incepand cu ora 08:00, din cauza lucrarilor de asfaltare ce vor avea loc pe Bulevardul Socola, intre intersecția de la Frigorifer și Liceul CFR, este necesara implementarea unor modificari temporare in circulația unor trasee…