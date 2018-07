TCE Ploieşti introduce o nouă metodă de plată a călătoriei. Vezi cum şi când! Pe langa biletele si abonamentele clasice, achizitionate de la tonete, chioscuri de ziare sau automate, si plata prin SMS, calatorii care utilizeaza mijloacele de transport in comun din Ploiesti vor avea la dispozitie, in curand, o noua metoda de plata. Conducerea Transport Calatori Express Ploiesti anunta ca, in maxim doua luni, toate autobuzele, tramvaiele si troleibuzele societatii vor fi dotate cu dispozitive pentru citirea cardurilor bancare, in baza unui parteneriat cu o institutie bancara care va suporta cea mai mare parte a costurilor aferente acestei investitii. Cititoarele…… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

