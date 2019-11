TC Capital intra in lupta cu operatorii de coworking pe segmentul de spatii de birouri adresate IMM-urilor cu preturi de la 6 euro/ mp

Stiri pe aceeasi tema

- Skanska a inchiriat catre Societe Generale European Business Services o suprafata de 10.500 de metri patrati de spatii de birouri si 57 de locuri de parcare in a treia cladire a proiectului Campus 6 din Bucuresti. Recent, aproape 2.000 de angajati ai...

- În ciuda eforturilor municipalitații de a crea locuri de parcare, acestea sunt, cu siguranța, mai mult decât insuficiente. Astfel, clujenii – și nu numai – profita de fiecare centimetru care poate fi utilizat ca spațiu pentru a lasa peste noapte mașina. Numai ca, odata cu…

- Impactul negativ generat de catre situatia WeWork asupra industriei de spatii de coworking si/sau flexibile a fost si va continua sa fie de anvergura. Niciodata o companie din acest sector in plin avant nu a pierdut atat de repede din valoarea de...

- S.C. Servicii Energetice Banat S.A., cu sediul in mun. Timișoara, str. Johann Heinrich Pestalozzi, nr. 3-5, jud. Timiș, anunta scoaterea la vanzare... The post Vindem spații de birouri la prețuri avantajoase in centrul Timișoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Peste 300.000 mp de spatii de birouri ar putea sa fie livrati pe piata din Bucuresti, pana la sfarsitul acestui an, arata estimarile specialistilor unei companii de consultanta imobiliara, date publicitatii luni. In trimestrul III din 2019, au fost livrati in Capitala aproape 66.000 mp de spatii moderne…

- Dezvoltatorul Edificia Star Construct, controlat indirect de catre Ionut Negoita (foto dreapta), a dat startul lucrarilor de constructie pentru un nou proiect imobiliar in Capitala, compus din 2.000 de apartamente, plus o cladire de spatii de birouri...

- Rohde&Schwarz Topex, companie specializata in proiectarea si furnizarea de echipamente de telecomunicatii, a inchiriat o suprafata de 8.000 mp de spatii de birouri in myhive IRIDE | nineteen, dezvoltata de catre Immofinanz si situata in nordul...